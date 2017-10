Le soleil s’offre un halo ce matin !

Un grand cercle « arc en ciel » s’est dessiné autour du soleil et est visible actuellement (9h10) dans le ciel réunionnais.

Ce halo est un phénomène optique plutôt rare et survient lorsque les rayons du soleil traversent des cristaux de glace dans l’atmosphère. Cela arrive généralement lorsque des nuages – qui contiennent les cristaux – forment un voile assez fin. Les cristaux traversés par le soleil jouent alors le rôle de prismes. Les réfractions qu’ils subissent provoquent le phénomène optique.

Météo France explique: « l’effet combiné ou séparé de la réflexion et de la réfraction de la lumière solaire ou lunaire sur des cristaux de glace en suspension dans l’atmosphère (…) suscite tout un ensemble de phénomènes optiques appelés halos, qui produisent des images lumineuses géométriques telles qu’anneaux, arcs, colonnes ou foyers; ces images se forment selon des directions particulières par rapport à l’astre et à l’œil de l’observateur, directions qui sont en étroite corrélation avec les structures géométriques des cristaux de glace et avec le parcours de la lumière au sein de ces cristaux. »

Les halos plus fréquemment observé sont appelés des halos à 22° : le cercle, parfaitement défini, fait un angle exact de 22 degrés avec le soleil.

