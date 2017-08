L’édito d’Yves Mont-Rouge

NRL, Thierry Robert « PIGué » au vif par le préfet

Et si, au lieu de voir le verre toujours à moitié vide, l’on se mettait à le voir à moitié rempli ! Soyons positifs, arrêtons d’être « maloki » (médisant). Choisissons comme intro à cet édito la déclaration ô combien « parlante » de Pierre Dac (humoriste et comédien français) : « parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs et rigoureux de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l’ouvrir ». Voilà, c’est dit. Essayons, pour une fois, de regarder les choses avec optimisme et espoir. Ce qui n’empêche pas le combat. Comme le disait si bien Pierre de Coubertin, « ce n’est pas tant le triomphe qui compte dans une vie, c’est le combat qu’il faut livrer pour y arriver ».

Contrats aidés : pansements sur jambes de bois

Prenons par exemple le dossier des contrats aidés. Le gouvernement a annoncé une baisse conséquente des quotas. La Réunion qui a bénéficié en 2016 de 24 000 contrats, devra de par la baisse prévue au second semestre 2017, se contenter de 16 000 globalement. Un chiffre qui affole déjà les compteurs des municipalités. Raison pour laquelle les élus de tous bords – et on peut les comprendre – ne cessent de sonner le tocsin. Stéphane Fouassin pour l’Association des maires de la Réunion, Jean-Claude Lacouture pour l’Association des maires départementalistes, André Thien-Ah-Koon (Tampon) et quasiment tous les députés et sénateurs. Jean-Hugues Ratenon a remis une lettre directement au Premier ministre, Nadia Ramassamy a interpellé le chef du gouvernement à la tribune de l’Assemblée nationale, Huguette Bello est intervenue, Thierry Robert a écrit à la ministre du Travail Muriel Pénicaud avoir avoir échangé avec elle dans l’hémicycle du palais de Bourbon, Ericka Bareigts a rencontré le préfet Amaury de Saint-Quentin qui multiplie actuellement les rendez-vous avec les parlementaires locaux précisément sur cette épineuse question des contrats aidés. Nassimah Dindar a eu quant à elle l’occasion d’en parler carrément de visu avec Edouard Philippe, le Premier ministre. Lequel a reçu à Matignon la présidente du conseil départemental. Personne d’autre de la Réunion n’avait eu jusqu’à présent ce privilège. Ce qui fait dire aux mauvaises langues que Nassimah Dindar aurait surtout évoqué les sénatoriales avec Edouard Philippe, qu’elle aurait promis à ce dernier de rejoindre les rangs de la majorité gouvernementale si elle était élue sénatrice le 24 septembre prochain etc, etc… Nous reviendrons tout à l’heure sur cette élection.

La présidente a surtout échangé avec le chef du gouvernement, « Juppéiste » comme elle, sur de nombreux sujets et notamment sur la problématique de l’emploi, plus particulièrement sur celle des emplois aidés. Elle comprend bien évidemment l’objectif du gouvernement à savoir une pérennisation de l’emploi de préférence dans le secteur marchand afin d’arrêter avec « les pansements sur jambes de bois » que constitunt les emplois aidés, ces « emplois clientélistes », mais la présidente du Département a insisté, à l’instar des autres élus locaux, sur la nécessité d’une période de transition. On ne pourra pas passer du jour au lendemain, comme par un coup de baguette magique, des emplois aidés aux emplois pérennes en sachant que les emplois durables sont surtout créés par les entreprises et non par les collectivités. La question mérite donc réflexion et débats. D’autant qu’elle impacte aussi les budgets colossaux des formations souvent bidons qui n’aident pas vraiment les jeunes « contractuels » à s’insérer dans la vie active. Sans compter que les exonérations sociales accordées depuis des lustres par tous les gouvernements aux entreprises ne permettent plus systématiquement de créer des emplois. Mais en attendant d’y réfléchir en profondeur, il faut « sauver » la rentrée d’août 2017. Sans contrats aidés, les municipalités ne pourront pas assurer la rentrée scolaire. D’où la montée au créneau des maires et des parlementaires qui ne devront pas oublier que tous les gouvernements précédents ont également menacé de baisser le nombre d’emplois aidés, avant finalement de faire marche arrière, suite à la mobilisation sociale. Néanmoins, c’est peut-être parce qu’Emmanuel Macron veut sortir de ce traditionnalisme figé que son gouvernement appelle les élus locaux à travailler en collaboration avec le préfet pour faire preuve d’originalité en la matière et sortir ainsi les chômeurs de cette forme d’assistanat ou de solidarité assistée qui ne débouche jamais sur une perspective réelle d’emploi pérenne. C’est à ce niveau que les élus devraient se creuser les méninges afin de trouver des solutions d’activation de ces dépenses passives, afin de mettre en place par l’expérimentation une voie alternative aux contrats aidés. Autrement dit, descendre dans la rue pour défendre son quota d’emplois financés par l’Etat afin de préparer la rentrée scolaire d’août 2017, c’est bien, mais rien n’empêche nos élus d’être des forces de proposition pour commencer dès maintenant à voir plus loin et de façon plus efficiente. Une vision, un plan de développement, un projet pour l’avenir de La Réunion dans un monde en perpétuel mouvement, voilà ce qui manque à la classe politique locale qui s’affaire le plus souvent à gérer l’urgence en ayant les yeux rivés sur le calendrier électoral. C’est de tout cela que Nassimah Dindar a discuté avec Edouard Philippe.

Carrière de Bois-Blanc : la Région 1, Thierry Robert 0

« On pourrait croire être revenus au temps de la colonie », dixit le député MoDem Thierry Robert suite à la décision du préfet de signer le PIG (Programme d’intérêt général) sur la carrière de Bois-Blanc. Thierry Robert, Huguette Bello et nombre d’associations n’en reviennent pas de cette décision considérée comme « unilatérale », « brutale », « choquante » et ce, en dépit, de l’avis défavorable du commissaire enquêteur, de cinq réserves équivalant à un avis négatif de la commission d’enquête, d’un référendum où le « non » l’a emporté, de plusieurs manifestations qui ont rassemblé des milliers de personnes opposées à l’extraction de roches massives sur cette carrière, de plusieurs courriers aux ministres du gouvernement précédent et de l’actuel. Rien à faire ! Le préfet Amaury de Saint-Quentin a tranché. Il a donné son feu vert. Et Thierry Robert d’annoncer, malgré tout, dans un communiqué, que « la bataille juridique, politique et citoyenne » va continuer de plus belle sur la NRL (Nouvelle Route du Littoral). A ce stade « politique » du dossier, preuve est de constater que la Région marque un point. Didier Robert ne va pas pour autant monter sur la table ni se taper pas sur le ventre pour crier victoire. Il aurait pu faire un doigt d’honneur à Thierry Robert et lui dire : « gout’ à moin ti coq », mais ce n’est pas son style, même si au fond de lui, il doit forcément se délecter de cette décision préfectorale. Là encore, voyons le verre plutôt à moitié rempli. Ce projet de NRL ne date pas d’aujourd’hui. Il a été initié par le prédécesseur de l’actuel exécutif régional dans le cadre d’un protocole d’accord (le fameux 1,6 milliard d’euros) signé à l’époque à Matignon entre le président régional communiste, accompagné de nombreux élus Réunionnais dont l’ancien député Victoria, et le gouvernement Fillon sous Sarkozy. Cette route ne tombe pas du ciel. Elle était déjà dans les tuyaux. Didier Robert n’a fait qu’accélérer le projet en le concrétisant. L’exploitation des carrières y compris celles de Saint-Leu et des autres communes dans l’Est, notamment, était prévue.

Il y a donc plusieurs volets dans ce dossier qu’il faut regarder dans sa globalité : « économique » d’abord. La route est lancée. Et au stade d’avancement où elle en est, on imagine mal une quelconque instance ou un quelconque élu pouvoir arrêter ce chantier. Le retarder relève du champ du possible mais faire croire à la population qu’on pourrait le stopper net relève du mensonge. Volet « politique » ensuite : si la carrière de Bois-Blanc s’était trouvée sur le territoire d’une « commune-amie » avec la majorité régionale, il n’y aurait sans doute pas eu cette guerre. Or, Thierry Robert et Didier Robert ne peuvent pas se « piffrer ». C’est un secret de polichinelle. La carrière de Bois-Blanc se trouve sur le territoire de Saint-Leu, commune gérée par Thierry Robert (même s’il a passé la main récemment à son adjoint, non-cumul de mandats oblige). D’où le « bèsement » permanent. D’un point de vue politique toujours, on aurait pu penser que le nouveau gouvernement et surtout le nouveau Président de la République, que Thierry Robert avait activement soutenu, puissent donner satisfaction à ce dernier, via le préfet. Il n’en est rien. Au contraire, en signant le PIG, le préfet Amaury de Saint-Quentin, nommé par Macron et son gouvernement, montre clairement la voie choisie, celle de poursuivre les travaux de la NRL et, par la même occasion, ils justifient le choix de Didier Robert et de sa majorité. Macron roule pour la Région, serait-on tenté de dire. Thierry Robert devrait comprendre que « nombre d’éléments convergents » prouvent aujourd’hui que le Président Macron, le gouvernement et le préfet, serviteur de l’Etat macronnien, n’ont rien à cirer de lui. Thierry Robert devrait comprendre qu’une longue traversée dun désert l’attend durant cette mandature, à moins qu’il réussisse à dresser l’opinion, c’est-à-dire à mobiliser la majorité de la population réunionnaise – et pas seulement saint-leusienne- contre la décision du préfet, contre la NRL en montrant que « c’est la rue qui gouverne ». L’espoir fait vivre…

Au-delà des recours qu’il va de nouveau intenter, sûrement compte-t-il sur une décision, non plus administrative, mais de justice cette fois pour stopper le chantier ! Bien sûr, il y a l’enquête préliminaire menée depuis l’année dernière par le Parquet national financier (PNF) de Paris sur l’attribution des marchés, suite à des lettres anonymes. Il y a eu des auditions et des mises en examen. Et beaucoup de rumeurs aussi. Que n’a-t-on pas entendu en effet sur cette NRL qui fait couler beaucoup d’encre et de salive aussi bien à la Réunion que dans l’hexagone ? Nous avons nous-même évoqué ce qui se dit sur cette route en citant certaines personnes auditionnées qui n’ont pas hésité au cours de leur audition par le PNF de lâcher des mots comme « pots de vin », ou « commissions »… Mais détiennent-ils réellement les preuves de ce qu’ils avancent ? Rien n’est moins sûr. Les rumeurs les plus fantaisistes circulent à ce sujet comme « des placements financiers ou des investissements aux Seychelles, en Australie, au Maroc, à Madagascar… », comme « l’ouverture d’un compte à Bogota en Colombie », comme «la présence d’un responsable d’Egis à la commission des appels d’offres lors des délibérations relatifs à l’attribution des marchés » (c’était mentionné récemment dans un article du Canard Enchaîné), ou encore comme «l’implication de deux élus, de quelques administratifs mais pas du président »… Bref, on entend tout et n’importe quoi dans ce dossier.

En signant le PIG, le préfet, et donc l’Etat (et le gouvernement), ont sans doute voulu montrer que chaque chose a sa place et les vaches seront bien gardées. Sous-entendu, qu’il ne faut pas mélanger l’économique, le politique, le juridique et le judiciaire… En clair, pas question de s’attarder sur ce qui reste (pour l’instant) des « ladilafé » avant de décider de l’avenir d’un chantier qui fait travailler les entreprises nationales mais aussi locales. Le préfet fait son job. La justice fait le sien. Laissons donc l’institution judiciaire faire son travail. Cela dit, quelle que soit l’issue de l’enquête du PNF, personne ne peut croire en un arrêt définitif de ce chantier.

Politique Macron : patience !

La critique est facile. Mais peut-être nous faudra-t-il faire preuve d’un peu plus de patience pour voir les effets concrets d’une politique, celle de Macron, qui se veut novatrice. Là encore, voyons le verre à moitié rempli. Attendons avant de juger. Laissons les nouveaux députés prendre leur marque. La rentrée sera évidemment chaude, la crise sociale sera à n’en pas douter des plus tendues. Mais tous les nouveaux gouvernements sont passés par là. On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs. L’Etat doit faire des économies. 4,5 milliards avant la fin de cette année. Qu’on le veuille ou non, ce gouvernement a réussi sur certains points là même où d’autres se sont cassés les dents. Evidemment que la nouvelle majorité s’est souvent « ramassée » en peu de temps, mais c’est à l’image d’un bébé qui, avant de pouvoir tenir en équilibre sur ses deux jambes, avant de marcher, tombe à plusieurs reprises. Ce gouvernement veut avancer en allant vite. L’on retiendra qu’en deux temps, trois mouvements – avec quelques « ratés » dans la forme certes – la nouvelle et toute jeune majorité a, dans le cadre de la loi sur la confiance dans la vie publique, a réussi à supprimer la Réserve parlementaire, qui devra être définitivement actée le 9 août, après demain, par l’Assemblée nationale. Cela représentait une enveloppe de 150 millions d’euros (soit 130 000 euros environ par parlementaire), souvent distribuée à des fins électoralistes à des « associations-écrans ». Ce gouvernement vient de mettre fin aux emplois de collaborateurs familiaux ainsi qu’à l’indemnité de frais de mandat pour les parlementaires. Il faudrait étendre ces mesures aux ministres, mais aussi aux présidents du Sénat, de l’Assemblée nationale, aux présidents des collectivités, des chambres consulaires et pourquoi pas aux maires et à tous les autres élus (départementaux, régionaux). Il faudrait également un contrôle plus pointu sur toutes les dépenses (frais de mission, frais de bouche, d’hébergement, de cocktails, d’achats de GSM, de tablettes…) de tous les élus. Enfin, il faudrait par ailleurs que les hauts fonctionnaires et la première dame de France donnent aussi l’exemple en matière de rigueur budgétaire. Il ne faudrait plus que Macron s’amuse à jeter de l’argent par les fenêtres. 500 000 euros pour un congrès à Versailles, c’est pas rien, Président. C’est même indécent par les temps qui courent.

La baisse de 300 millions d’euros de dotations aux collectivités en 2017 s’inscrit dans cette politique de rigueur. « Il s’agit pour l’essentiel de crédits non engagés, non mobilisés, donc c’est un exercice plus comptable que politique », a expliqué le porte-parole du gouvernement. A travers cette mesure, faut-il y voir un message subliminal, à savoir apprendre à faire mieux avec moins et gérer une collectivité en bon père (ou bonne mère) de famille comme s’il s’agissait de l’argent gagné à la sueur de son front. Les communes vivent peut-être au dessus de leurs moyens quand il s’agit de l’argent des contribuables ! Il va donc falloir se serrer la ceinture.

Braquage du Super U : la faute à l’Etat ?

Le maire de Saint-Paul, commune où s’est produit le braquage jeudi soir, a réagi en demandant à l’Etat « des mesures exceptionnelles ». Idem du côté d’Ibrahim Patel, président de la Chambre de commerce et d’industrie de la Réunion (CCIR) qui a réclamé « un renforcement des effectifs des forces de l’ordre pour assurer la protection des commerçants, de leurs salariés, des chefs d’entreprises et de l’ensemble de la population réunionnaise » face « à l’augmentation croissante de la délinquance depuis 2014 ». Le président Patel appelle « au bon sens de l’Etat et du Premier ministre ». La politique de la main tendue et de la bouche ouverte, c’est justement cela que le nouveau gouvernement ne veut plus. Le réflexe est en effet trop facile. Tout le temps qu’il s’agit de manger, de boire, de bat’ caré, de faire la fête avec l’argent public, les élus des collectivités et des chambres consulaires n’ont besoin de personne. Mais aussitôt qu’il y a un pet de travers, ils se tournent tous vers l’Etat providentiel. L’Etat par çi, l’Etat par là. C’est pas moi, c’est l’Etat. Mais « aide toi et l’Etat t’aidera » pardi ! Sinon, comment interpréter les appels et du maire de Saint-Paul et du président Patel ? Cela voudrait-il dire que le préfet devrait mettre un gendarme ou un policier dans chaque boutique, ou derrière chaque commerçant, ou pourquoi pas derrière chaque consommateur, ou pourquoi pas même un gendarme ou un policier pour pousser le caddie, ou bien un gendarme ou un policier derrière chaque braqueur potentiel. Sûr que, vu sous cet angle, le problème sera réglé. Au passage, il faudra aussi un gendarme ou un policier derrière chaque mari violent. Et également derrière chaque élu, derrière chaque président de chambre consulaire, pour voir s’il ne mette pas la main dans la caisse. Restons raisonnables messieurs les élus et ne sautez pas sur tout ce qui bouge pour vous faire remarquer. Sachez prendre vos responsabilités et il ne faut pas tout renvoyer sur l’Etat.

Neymar : la folie des grandeurs ?

Qu’est-ce qu’on n’a pas entendu sur ce transfert dit de l’année ! 222 millions d’euros payés par les dirigeants Qatariens du PSG pour acheter le footballeur brésilien de Barcelone. Objectif affiché : gagner la ligue des champions. Dommage que le père du joueur n’ait pas pensé à le prénommer Jean. « Jean Neymar ». Comme Jean Neymar des personnes qui « ralent le cœur » sur la réussite du jeune joueur; Jean Neymar des gens qui fantasment sur son magot ; Jean Neymar de tous ces commentaires à la « mord-moi-le-nœud ». Jean Neymar de toutes ces personnes qui crient au scandale mais qui sont scotchées devant leur télé pour le regarder jouer… C’est l’argent du Qatar, pas celui de la France, ni celui des contribuables. Le Qatar fait ce qu’il veut de ses pétro-dollars. La France ne peut que se frotter les mains. Elle a tout à gagner d’un tel transfert aussi bien fiscalement que touristiquement parlant, notamment pour la ville de Paris. Déjà 18 000 maillots floqués déjà vendu à plus de 100 euros, pièce et 500 000 euros de TVA dans les caisses de la France. Ce recrutement devrait rapporter 300 millions d’euros par an… Et tant mieux pour Neymar, un « gars la kour », issu de famille très modeste, qui a souffert avant de voir son étoile briller. Comme dirait l’autre, « la chance lé chien, pas la chance lé chatte ». Les 30 millions de salaire annuel qu’il va percevoir (car le reste de l’argent va au club) ne sont pas plus révoltants ou indécents que les millions de subventions d’argent de nos impôts que distribuent chaque année des collectivités aux associations, dont de nombreuses associations-amies qui, souvent, prévoient une « ristourne » aux bien heureux donateurs. Tout ce « trafic » se faisant bien entendu légalement sur le dos des contribuables que nous sommes. Tiens, Sinimalé et Patel devraient demander plus de « gendarmes » à la Chambre régionale des comptes !

Sénatoriales : Nassimah Dindar met les bouchées doubles

Fraîchement débarquée de Paris dans la matinée de samedi, la présidente du conseil départemental, Nassimah Dindar, a rencontré dans l’après-midi, dans l’Ouest de l’île, Michel Fontaine, le sénateur-maire de Saint-Pierre, également président de « LR » ainsi que Joseph Sinimalé, le maire de Saint-Paul. Au menu de la discussion : les sénatoriales du 24 septembre prochain. Les négociations vont bon train entre « LR » et l’UDI. Rien n’est encore ficelé, mais Nassimah Dindar pourrait conduire une liste sur laquelle se trouverait Michel Fontaine en seconde position (ou alors un candidat soutenu par ce dernier) et, à la troisième position, une femme (élue) proche du maire de Saint-Paul. A noter qu’une liste doit comporter à parité quatre titulaires et deux suppléants. Le but étant de gagner deux postes de sénateur face à une liste qui devrait être présentée par la droite version « Objectif Réunion » de Didier Robert et conduite par Jean-Louis Lagourgue (dont les mauvaises langues disent qu’il serait à la recherche d’une immunité parlementaire). Pourquoi faire ? Le centre préparerait aussi sa liste. Idem pour la gauche socialiste (ou Macronienne).

Côté communiste, on préfère rester prudent. D’où la suggestion d’un élu PCR qui m’a été faite la semaine dernière dans un cimetière du côté de l’Est, lors d’un enterrement : « dommage que la droite soit divisée. Une liste de droite unie avec le PCR aurait permis de rafler les quatre sièges, trois pour la droite, un au plus fort reste pour nous ». Mais la droite ne serait plus aussi unie qu’elle a été depuis trois ans, et la plateforme n’existerait plus qu’en rêve. La fin d’un cycle ?

