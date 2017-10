L’équipe de France bat la Biélorussie et se qualifie directement pour le Mondial

« On est en Russie! On est en Russie! », ont chanté les spectateurs du Stade de France dans le temps additionnel, avant exulter de joie au coup de sifflet final, et de danser au son d’une musique russe traditionnelle retentissante dans le stade de France et ils ont excuté un clapping avec les joueurs.

Car, oui notre équipe de France ira en Russie pour le prochain Mondial. Elle a battu la Biélorussie (2-1) dans un match sans saveur. Notre équipe a encaissé un but. Mais nous sommes qualifiés!!!

Nous pouvons dire merci à Griezmann et Giroud.

La France évite le stress des barrages.

©photo Facebook/équipe de france