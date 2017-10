Les compétitions locales de lutte sont lancées

C’est parti pour les compétitions locales de lutte pour la saison 2017/2018 des lutteurs locaux. Dimanche dernier, le club de l’Entre Deux a ouvert le bal avec la première journée « jeunes et challenge ».

La compétition a réuni les poussins et les benjamins dans la matinée. Environ 85 futurs championnes et champions se sont affrontés. Les feuilles de matchs et les tapis ont été gérés par des jeunes en formation d’arbitrage. Dans ce genre d’événement, l’essentiel est de participer.

L’après-midi était réservé aux plus expérimentés, les minimes et seniors. Une quarantaine de filles et de garçons dont certains avec une expérience au niveau national et international se sont affrontés.