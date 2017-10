Les derniers chiffres de la Peste pulmonaire à Madagascar

A Madagascar, l’épidémie de peste a déjà tué 74 personnes dans la Grande Ile. Au total, 805 cas de la maladie ont déjà été recensés selon un nouveau bilan des autorités locales, et rien que sur la capitale, Tana, on dénombre au moins 276 cas et 25 morts.

Il faut savoir qu’un plan de riposte national a été mis en place avec un premier objectif : éliminer les rats et les puces porteuses de la peste. Toutes les écoles sont fermées pour désinfection, les rassemblement & réunions publiques interdites momentanément. Une sensibilisation au nettoyage est fait , dans le même temps, auprès d’une population très pauvre, et qui n’en comprend pas l’utilité.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a livré 1,2 million de doses d’antibiotiques, capables de protéger jusqu’à 100 000 personnes, des cache-bouche et produits de désinfection.La peste pulmonaire est considérée comme la forme la plus grave et la plus contagieuse car, non soignée, on peut en mourir en 24 heures