Incroyable scène dès 5 heures du matin à Saint Gilles les Hauts, chemin Joli coeur, à deux pas de de l’école Mathilde Frappier de Montbenoît.

Un camion poubelle a vu ses freins lâcher ! Conséquence, il a dévalé toute la pente et a fini sa course dans la cour d’un riverain. David nous a appelé ce matin. A 5 heures il s’apprêtait à aller travailler quand il a entendu le fracas dans sa cour. En ouvrant la porte, c’était le choc : sa clôture (un mur) a volé en éclat, et sa voiture est hors d’usage.