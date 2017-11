Les gramoun racontent la nature aux jeunes générations

Sept gramoun ont rencontré une cinquantaine d’élèves dans les salles de classe de l’école Estella Clain à la Chaloupe Saint-Leu mardi dernier. Pendant environ une heure trente, ils ont lu les poèmes écrits par les élèves sur la nature à La Réunion et on discuté avec eux.

Cette rencontre entre générations à travers l’écriture et la parole entre dans le cadre du mois de l’économie sociale et solidaire organisé par l’association Lilomots en partenariat avec l’ORIAPA et l’USEP.

Les gramoun semblent avoir beaucoup apprécié le travail des élèves et leur courage à lire à haute voix devant un public leurs œuvres. De leur côté, les enfants ont pu poser de nombreuses questions sur la vie d’avant : les habitudes quotidiennes, les fruits disparus (ou non consommés aujourd’hui comme le galabert, l’entretien des plantes, et bien d’autres anecdotes !