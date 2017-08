Les marins menacent de bloquer le port de Ste-Marie

Depuis ce matin, les marins du port de Sainte-Marie ne sont pas contents. Ils pointent du doigt l’ensablement de l’entrée du port. « On veut trouver une solution pour désensabler le port, faire descendre le responsable. Hier soir déjà, il y a un bateau qui s’est frotté aux tétrapodes, c’est dangereux, il y a une profondeur de 50/70 cm pas plus« , nous explique un usager.

Les marins souhaitent interpeller la Chambre de commerce qui gère le site. « Si les dispositions ne sont pas prises, on va être obligé de bloquer les travaux de sécurisation de l’aéroport. On réclame des matériaux pour pouvoir enlever le sable, afin que nous puissions entrer et sortir et vivre de notre métier« , ajoute-t-il.

Écoutez son intervention :