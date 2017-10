Les Réunionnais de la Creuse à la Réunion, à la recherche de leur famille

Après les décisions prises par l’ex-ministre des Outremers, Ericka Bareigts en faveur des « Enfants de la Creuse », une première délégation officielle de 6 personnes est arrivée le 21 octobre à la Réunin.

Le but ? Lancer un appel aux familles, qui ont eu des enfants envoyés dans la creuse il y a une quarantaine d’années, de 1963 à 1982.

Simon A-Poi fait partie de ces enfants. Il a vécu dans la Creuse comme 1615 autres marmailles réunionnais. Il est passé par le foyer de Guéret dans un premier temps et depuis , il préside l’association des Réunionnais de la Creuse. « Nous sommes le premier groupe sur le département à venir officiellement rechercher nos familles, indique Simon A-Poi, pour que l’on puisse se rencontrer et échanger ». Actuellement à l’Auberge Du Désert, à St André, la délégation effectuera des visites officielles, comme ce jeudi à 10h à la Région, mais aussi chez des particuliers , pour des rencontres non ouvertes à la presse. Certaines familles sont recherchées, comme il l’explique sur Free Dom, dans ce PODCAST :