Les rodéos sauvages au Chaudron

Les dimanches se suivent et se ressemblent au Chaudron. Hier encore, nombreux ont été les riverains qui ont appelé Radio Free Dom pour se plaindre des nuisances associées à ces courses de motos « sauvages » et non déclarées dans le quartier. Pourtant des ralentisseurs ont été installés dans la rue Roger Payet. Désormais indiquent les habitants, les jeunes ont changé de « trajet » pour faire les coq et faire pétarader leurs motos : les rues Delattre de Tassigny et Mail du Chaudron jusqu’à la Poste.

PODCAST où depuis son salon, un auditeur nous faisait entendre « l’enfer » sonore qu’il vit chaque dimanche

A noter que pendant que les jeunes « poussaient » au Chaudron, une opération se déroulait au circuit de la Jamaïque où chacun, avec son propre véhicule , pouvait rouler et avancer vite jusqu’à 110 km/h sur les lignes droites. 35 personnes sont venues s’essayer à la vitesse sur circuit, après avoir été briefé sur les règles élémentaires de sécurité.