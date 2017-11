Les Voix de l’Océan Indien : votez pour votre artiste préféré

Pour la 8ème année consécutive, La Ville de Saint-Denis, le casino de Saint Denis avec l’Association Les Voix de l’Océan Indien présente les VOI 2017.

Le rendez-vous annuel de remise de récompense musicale aux artistes de la Réunion des îles de l’Océan Indien.

La Cérémonie aura lieu le 16 Décembre 2017 dans le fanal de la Cité des Arts et sera diffusée la semaine suivante, sur des médias de la zone Océan Indien. Au cours de cette soirée, des artistes réunionnais et de l’Océan Indien se verront remettre des trophées par des personnalités de la filière musicale locale, en récompense de leur travail, de leur talent, de leur évolution et de leur popularité, ceci après avoir été sélectionnés par un comité de professionnels et pour cette nouvelle édition primés par le public.