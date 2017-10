Nouveau lévothyrox : une pétition circule

Sylvie Robache ne décolère pas… Cette Arrageoise, victime d’un cancer de la thyroïde en 2016, n’apprécie pas qu’on ait lancé un nouveau Lévothyrox, ce médicament qu’elle doit prendre quotidiennement, comme beaucoup de personnes ayant des problèmes de thyroïde. Au point de lancer cette pétition sur le site mesopinions.com. Elle a commencé son nouveau traitement le 1er juillet

PETITION CONTRE LE NOUVEAU LEVOTHYROX

Comme elle, une autre femme a déposé plainte. « J’ai déposé plainte car nous n’avons pas été informés d’un changement de formule, rien dans la notice ne l’indique » c’est ce qu’explique Anne-Catherine Colin-Chauley, 58 ans, à l’AFP. Cette dernière porte plainte contre le laboratoire Merck pour mise en danger de la vie d’autrui. Elle affirme à l’AFP: « il y a bien une négligence fautive du laboratoire Merck et une faute de celui qui a ordonné le changement de la molécule sans indiquer les conséquences possibles de ce changement. (…) Je me bourre de cachets pour être en forme, je ne suis vraiment pas bien ». Elle envisage d’aller « en Italie ou en Espagne » pour se procurer l’ancienne formule du médicament.

3 millions de patients ( dont 80% de femmes) utilisent ce médicaments pour traiter des pathologies thyroïdiennes. Jusqu’à ce vendredi, et ce dépôt de plainte, le laboratoire Merck n’avait pas été inquiété. Pourtant, il y a eu plus de 5000 signalements d’effets indésirables inhabituels (fatigues, vertiges, troubles de la concentration, douleurs, palpitations …); Le médicament fait parler de lui depuis plusieurs semaines, sur nos ondes des auditeurs nous ont raconté les nouveaux maux dont ils sont victimes depuis que la formule du Lévotyrox à été modifiée. L’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) indique au Monde qu’il y a, en effet, un défaut d’information aux patients. C’est l’ANSM qui avait demandé au laboratoire Merck de modifier la formule pour qu’elle soit plus stable. Selon Le Monde: « le principe actif, la lévothyroxine, est resté le même. Le lactose, excipient à effet notoire pouvant entraîner des intolérances, a été remplacé par le mannitol et l’acide citrique, très utilisé dans les médicaments et dans les aliments. »