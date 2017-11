L’extension du parc cinéraire du Centre Funéraire du Sud

UN PROJET MENÉ EN COLLABORATION AVEC LES DIFFERENTS SERVICES DE LA CIVIS

La mutualisation des services de la CIVIS a permis de générer des économies en termes

d’investissement et de fonctionnement.

La pépinière de la CIVIS a fourni une grande partie des plantes nécessaires (hors gazon)

à l’aménagement paysager, soit 1 951 plants.

Une équipe de 7 jardiniers a spécialement été composée pour ce projet par la régie du

centre funéraire afin de réaliser les plantations (hors fouilles des fosses). Ces jardiniers

assurent maintenant l’entretien de ce parc et de la pépinière nouvellement créée à cet

effet.

Grâce à une grande collaboration avec les responsables du centre funéraire, les travaux

ont pu être menés tout en assurant le bon fonctionnement du centre sur ces trois

missions (crémation, veillée et inhumation) et en minimisant les impacts des travaux sur

la sérénité du site.

LE CENTRE FUNERAIRE DU SUD

La CIVIS a reçu délégation de compétence de ses communes membres en 2002 pour la

création de chambres funéraires et d’un crématorium sur son territoire. Inauguré en

2008, le Centre Funéraire du Sud s’inscrit dans une volonté de la CIVIS de garantir chaque jour sa mission de service public, en mettant en place les moyens indispensables pour répondre aux besoins de la population réunionnaise.

Les familles ont ainsi à leur disposition une structure d’accueil notablement

dimensionnée en termes d’espace et de crémation, conçue pour tous les habitants de

l’île, quelque soit leur lieu de résidence.

Le centre funéraire est composé de quatre salons funéraires indépendants permettant

l’organisation des veillées dans le respect des traditions, d’une salle d’adieu, d’une salle

de crémation, d’une salle de remise des urnes et d’un parc cinéraire destiné à recevoir

les cendres des défunts.

LE PARC CINERAIRE

Après la crémation, les proches du défunt doivent choisir le devenir des cendres.

Conformément aux dispositions de la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008, la

conservation des cendres à domicile est interdite. A cet effet, le parc cinéraire permet

aux familles de disperser les cendres dans le jardin des souvenirs, de les déposer dans

des cases de columbariums ou dans des cavurnes.

L’extension du parc cinéraire a été effectuée en deux phases ; la plus importante ayant

été réalisée en 2016-2017.

DEUX PHASES DE TRAVAUX

2012 : une petite extension du parc a eu lieu et a consisté en la réalisation de 5

colonnes de columbariums, de 4 cavurnes et de 2 puisards à cendres ainsi

que leur accès

2016 : les grands travaux d’extension du parc ont été réalisés pour augmenter les

capacités d’accueil du parc cinéraire et rendre le site plus agréable

La maîtrise d’œuvre a permis la conception et la réalisation des équipements d’accueil

des cendres et des urnes nécessaires pour un besoin de fonctionnement de 20 ans, ainsi

que l’aménagement de l’espace par un apport d’eau et de plantations adéquates afin

d’amener une sérénité sur le site. Ce qui a permis la réalisation de :

L’ensemble du parc a également bénéficié d’un aménagement paysager important.

Des cheminements et allées facilement accessibles avec une signalétique adaptée ont

été mis en place ainsi qu’un bassin, un kiosque, un préau, des bancs, des poubelles, le

tout dans un espace boisé et gazonné.`