L’IRT va décorer pour Noël les vitrines parisiennes du « Printemps »

Cette année 2017, les vitrines du célèbre magasin Printemps seront aux couleurs de la Réunion ! Découvrez les premières images de la campagne.

« C’est en partenariat avec l’Île de la Réunion Tourisme que le Printemps a choisi de mettre le cap sur notre île afin d’apporter une touche d’exotisme aux préparatifs des fêtes. Le partenariat entre le Printemps et l’Île de la Réunion Tourisme offrira une opportunité inédite de découvrir l’Île Intense au travers d’une offre spéciale au sein des agences Printemps Voyages. Les clients pourront faire l’expérience unique d’explorer l’ile grâce à un casque de réalité virtuelle mis à leur disposition, sans compter une animation qui viendra compléter cette belle opération de mise en avant des charmes de notre destination, sous les célèbres coupoles de ses magasins parisiens, boulevard Haussmann ». », explique l’IRT dans son communiqué.

Les personnages de Jules et Violette, créés par le Printemps, partiront pour un voyage onirique à travers les saynètes féériques animées qui occuperont les vitrines. Ils se poseront en hélicoptère au cœur de la forêt tropicale, luxuriante et colorée de l’Île Intense, à la recherche des cadeaux les plus merveilleux. A noter que la Réunion sera largement présente dans le magazine Printemps, tiré à quelques centaines de milliers d’exemplaires. En effet, « les plus beaux cadeaux de Noël ont été photographiés, cette année, à La Réunion : bijoux, prêt-à-porter ou encore décorations ont été immortalisés au sein des paysages uniques qu’offre notre destination ». « Ce sont en tout une quarantaine de pages qui seront habillées aux couleurs de l’île, avec pour toile de fond les lieux les plus bucoliques et authentiques sélectionnés par le Printemps. Une vitrine extraordinaire pour l’Île Intense, qui s’affichera durant deux mois aux côtés des plus belles Maisons » indique encore l’Ile de la Réunion Tourisme.