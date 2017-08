Madagascar; décès du frère Domenico Fazio

Le frère Domenico Fazio est décédé vendredi, à l’âge de 74 ans. Educateur de renom, il s’agit d’une grande figure du sport. Il a passé vingt-cinq ans au collège Saint-Michel Amparibe, entre 1960 et 1985. On lui doit en grande partie la fondation de l’AS Saint-Michel, célèbre pour les performances de ses sportifs dans diverses disciplines, en football, en judo et autres… Par la suite, le frère Fazio s’est déplacé du côté de Fianarantsoa. Il y a passé quinze ans auprès du collège Saint-François Xavier, entre 1985 et 2000. Au total, il aura dédié quarante ans de sa vie au service des jeunes, dans le cadre de l’enseignement et de l’éducation à travers le sport.

Le Frère Fazio s’est également illustré par ses actions sociales. Très proche du Père Pedro, qui a créé le centre Akamasoa à Andralanitra, lui aussi a fondé le FIMPIVA dans la capitale de la Haute Matsiatra ou « Fikambanana Mpitarika Varamba », ainsi que le

centre « Fandana. » Avec cette association, il a passé sept ans dans le domaine social, pour aider les plus démunis à Fianarantsoa.

Parmi les nombreux athlètes qu’il a pris sous son aile figure Rosa Rakotozafy, ancienne gloire de l’athlétisme et actuelle directrice du sport fédéral au ministère de la Jeunesse et des Sports.

Crédit photo ©sémigany