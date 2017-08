Prise d’otage : les malfrats recherchés (VIDEO)

Quelques heures après le braquage violent survenu au Super U de Saint Paul, les deux preneurs d’otage armés, sont toujours activement recherchés. A 23 heures hier soir, alors que GIGN donnait l’assaut, les 2 hommes ont réussi à s’enfuir par l’arrière du bâtiment et tromper la vigilance des forces de l’ordre, dont on comptabilisait la présence de 17 véhicules hier tout autour du magasin. Les techniciens d’identification criminelle ont alors investi les lieux, et ont procédé une bonne partie de la nuit aux prélèvements dans l’espoir de les confondre.

C’est à la section de recherche que l’enquête a désormais été confiée.

Quant aux victimes de cette prise d’otage, elles ont été prises en charge par une cellule psychologique. Le vigile qui a été blessé à coup de fusil à pompe, au moment où les deux braqueurs s’attaquaient au coffre, se remet de ses blessures au CHU de Bellepierre, ses jours ne sont pas en danger. La chef des caisses a aussi été hospitalisée,en état de choc.