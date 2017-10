Malgré son prix, l’iPhone X déjà plus de stock disponible.

En précommandes depuis ce vendredi la rupture est arrivé… L’iPhone X est déjà en rupture de stock ! Une bonne nouvelle pour Apple car cela démontre un gros succès pour ce nouveau smartphone, en revanche les consommateurs devront s’armer de patience, car la marque s’est retrouvée en rupture de stock en moins d’une heure et les délais de livraison sont déjà de quatre à six semaines.

Les tarifs pourtant élevés des deux modèles n’auront donc pas refroidi les acheteurs, rappelons tout de même que l’iPhone X 64 Go a été annoncé à 1159 euros et l’iPhone X 256 Go à 1329 euros( lien pour commande ) . Désormais, les délais de livraison sont déjà de quatre, cinq, voire six semaines et il ne s’agit que des précommandes !

Les Apple Store ont naturellement été assaillis, mais conscients qu’il n’y aurait pas des iPhone X pour tous le monde, les consommateurs se sont surtout tournés vers le site web, mais également des applications pour leurs précommandes, afin de ne pas souffrir d’un site ralenti par l’afflux de trafic. Les principaux revendeurs ou sites de commerce électronique étaient également au rendez-vous, ainsi que les opérateurs. Il semble que cet engouement soit une démonstration d’un futur succès de l’iPhone X, qui effacera les débuts difficiles des iPhone 8 et 8 Plus.

La Fnac métropole a indiqué pouvoir effectuer ses livraisons à partir du 3 novembre. Darty métropole effectuera des livraisons sous quatre semaines.

Ce vendredi 27 octobre, Free métropole, Orange métropole, SFR métropole, et Red métropole ont dégainé leurs offres. La palme du prix d’achat le moins cher revient à SFR, qui propose l’iPhone X à partir de 529 euros. Avantageux? Oui, mais à condition d’avoir vraiment besoin d’un forfait à plus de 50 euros par mois, qui propose internet en illimité.

Envoyer un email