Mariah Carey accusée de harcèlement sexuel et sa nouvelle silhouette après sa Sleeve

Un ancien garde du corps s’apprêterait à porter plainte contre la chanteuse Mariah Carey pour harcèlement sexuel.

Michael Anello, le président d’Anello Security & Consulting, prétend également que la diva américaine lui devrait plus de 61000€.

D’après le site TMZ, la plainte affirme que la chanteuse aurait également commis «des actes sexuels dans l’intention qu’ils soient vus par Michael Anello».

Ce dernier prétend que lors d’un voyage à Cabo San Lucas, au Mexique, Mariah Carey lui aurait demandé de retirer un bagage de sa chambre et l’aurait accueilli vêtue d’un déshabillé transparent en insistant pour qu’il déplace le bagage malgré son envie de quitter la pièce.

Il affirme qu’ils n’ont pas eu de contact physique lors de l’incident.

Selon lui, la vedette l’aurait également humilié en le traitant de nazi et de suprématiste blanc.

Dans la plainte, on peut lire que l’entreprise d’Anello a assuré la sécurité de Mariah Carey entre juin 2015 et mai 2017, et que la chanteuse devrait 191000€ pour le travail rendu.

La première ébauche de la plainte indique aussi qu’un nouveau contrat de deux ans aurait aussi été promis, ce qui lui aurait rapporté 440000€.

Les représentants de la chanteuse ont expliqué au site TMZ qu’ils ont été en contact avec les avocats de Michael Anello et qu’ils sont prêts à régler des factures – mais ils n’étaient pas au courant de la plainte pour harcèlement.

Le chef de la sécurité serait mécontent de la proposition de l’équipe de la chanteuse.

Son avocat affirme que sa plainte est pour le moment en suspens.

Et on a apprend dans le même temps que la diva a subi une chirurgie de l’estomac appelée Sleeve le mois dernier, selon New York Post, Mariah a subi cette opération début octobre.

Le poids de Mariah aurait « grimpé en flèche » depuis sa séparation de son fiancé milliardaire James Packer, alors elle a demandé l’aide d’un chirurgien de Beverly Hills.

La procédure consiste à retirer une partie de l’estomac pour que le patient se sente plus rapidement la sensation de satiété.

Cela peut être fait par une petite incision, ce qui signifie que le temps de récupération est rapide et que les cicatrices sont minimes.

©TMZ ©NewYorkPost

