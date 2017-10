Créé il y a cinq ans par la SHLMR, la finale du concours Master Marmite a eu lieu hier devant la médiathèque François Mitterrand à La Trinité. Cette année, Mercotte critique culinaire, bloggeuse, animatrice télévisée et Kelly Rangama, candidate de Top Chef 2017, nous ont fait l’honneur de faire partie du jury final de Master Marmite.

La grande gagnante est Tatiana Dauphin, de la Brigade Choka !

La deuxième place a été attribuée à Emilie Celin, de la Brigade Margouillat

La gagnante, Tatiana Dauphin, coachée par son chef parrain Christian VIRASSAMY-MACE, du restaurant le Choka Bleu a fait preuve de maîtrise et d’une grande originalité pour préparer un plat et un dessert en 2 h.

Le jury était composé de :

> Mercotte critique culinaire, bloggeuse, animatrice télévisée

> Kelly Rangama, candidate de Top Chef 2017

> Samuel Tétard, chef du restaurant « La Case Pitey », le coordinateur culinaire du concours

> Philippe Agesidam, chef de l’hôtel Lux* Saint Gilles

> Thierry Kasprowicz, rédacteur en chef du magazine Mets Plaisirs et créateur du guide Kaspro

> Olivier Bajard, directeur général de la SHLMR

Tatiana a été jugée sur : l’organisation, la technique et la rapidité, l’hygiène et le goût du plat…

Elle remporte :

> 2 billets pour Marseille, offerts par Air Austral

> Des bons cadeaux d’une valeur de 150 € chez SCORE

> Une nuit d’hôtel pour deux personnes à l’hôtel LUX* Saint-Gilles