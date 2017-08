Maurice; une touriste de 17 ans accuse un barman d’hôtel de viol

Ses vacances ont tourné au cauchemar. Une touriste anglaise âgée de 17 ans allègue avoir été agressée sexuellement par un barman. Ce dernier a été arrêté samedi 5 août.

Les faits se seraient déroulés aux petites heures, samedi 5 août, vers 3 heures plus précisément. Dans sa déposition à la police de Bel-Ombre, la jeune Britannique a raconté que sa famille et elle séjournent dans un hôtel du littoral sud jusqu’au lundi 14 août. Et que samedi, elle se serait rendue au pub de l’établissement pour prendre un verre.

La touriste de 17 ans affirme que le barman lui aurait donné à boire jusqu’à ce qu’elle soit ivre. À la police, elle indique qu’à un moment donné, elle s’est rendue aux toilettes. C’est alors, soutient-elle, que le barman l’aurait suivie et agressée sexuellement.

Le présumé agresseur sera traduit devant la Bail and Remand Court, ce dimanche 6 août

©Lovina Sophie/Selvanee Vencatareddy/L’express