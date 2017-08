Mayaz : un groupe de l’est en devenir !

Free Dom vous fait découvrir ce matin le groupe de maloya Mayaz. Un groupe dont tous les membres sont originaires de l’est de l’île, et dirigés par une femme passionnée, Marlène Técher. « Nous fé ce que nous aime et dans notre style, nous mele des tas de sonorités, et c’est ça qui fait la Réunion, et nous tient à chanter en créole » précise la leader du groupe, qui nous a confié avoir participé à un concours au mois de décembre dernier, et ne pas vouloir s’arrêter là.

REPORTAGE VIDEO WILLY FONTAINE