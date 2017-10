Meurtre à la Trinité : une femme tuée par son conjoint

Le drame s’est produit en début d’après midi à la Trinité à Saint Denis. Une femme a été abattue dans son appartement, situé rue de l’Afrique.

« J’ai entendu des cris venant de l’appartement. Une dispute a éclaté et a dégénéré. L’homme tapait très fort… La femme suppliait son conjoint de ne pas la tuer c’était horrible, on a appelé immédiatement les forces de l’ordre » nous précise ce témoin sous couvert d’anonymat. Quand les policiers sont arrivés, l’homme s’est immédiatement rendu, il a ouvert la porte et a précisé aux forces de l’ordre « Ca y est, c’est fini ».

La femme a été tuée sous les coups de son conjoint. Le couple était en instance de divorce et l’homme visiblement, ne l’acceptait. Ils avaient des enfants ensemble. Les constatations sont toujours en cours en présence d’un membre de la famille de la victime. Les pompes funèbres n’ont pas pu encore récupérer le corps.