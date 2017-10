Michel Dennemont pas content avec le Journal de l’Ile

Dans une tribune envoyée à l’ensemble de la presse ce dimanche, le tout nouveau sénateur Michel Dennemont, et maire des Avirons, dit s’étonner que » dans une certaine presse du samedi matin, des journalistes, sous couvert « d’investigation », puissent commettre des erreurs d’appréciation aussi grossières, en apportant au lecteur des éléments d’information déformés et erronés.On y voit là manifestement une volonté délibérée de créer la confusion, et ce, dans le seul but de nuire à mon image.L’objectif est de mettre en cause mon intégrité et ma qualité de gestionnaire pourtant reconnue depuis trente ans par l’ensemble des institutions et par la population. »

Je tiens à préciser, indique encore Michel Dennemont, que c’est moi qui ai conseillé à la Présidente du CDG, Madame Viviane MALET de saisir la Chambre Régionale des Comptes, suite à la période de gabegie sous la présidence de Thierry VAÏTILINGOM. Je souligne que lorsque j’ai quitté la présidence de cet établissement, le compte administratif enregistrait un excédent cumulé de 7 millions d’euros.

Mon mandat s’est achevé en juin 2014. Or, les faits reprochés par la CRC (recrutement de personnels de cabinet, quasi doublement des effectifs, embauches clientélistes, voyages dispendieux…) concernent le Président qui m’a succédé.

Pour ma part, j’affirme solennellement avoir géré cet établissement « en bon père de famille », soucieux des deniers publics, de l’intérêt des collectivités, des agents et de ceux qui les représentent, tout en reconnaissant humblement que la perfection n’est pas de ce monde.

Ainsi, je suis fier d’avoir, notamment, renforcé le service de médecine préventive afin d’assurer le bien être au travail des agents territoriaux. De même, je suis fier d’avoir signé la première convention avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées, afin d’intégrer dans la fonction publique les personnes porteuses d’un handicap et de mieux préserver leurs droits.

Une lecture attentive et objective du rapport de la Chambre régionale des comptes permettrait, sans difficulté aucune, de clarifier la responsabilité de chacun des présidents du CDG, au regard de la période considérée.

Si les « investigateurs » avaient pris le soin de lire ce document en toute objectivité, plutôt que de se l’échanger sous le manteau, sur un coin de table d’une taverne, je suis convaincu que leur « papier » aurait été écrit avec plus de sincérité et d’honnêteté.

Cela étant, il est fort regrettable que des liens occultes puissent ainsi prévaloir sur l’éthique, les droits et devoirs auxquels tout fonctionnaire est tenu de par la loi.

De même il est fort regrettable que certains « journalistes », peu nombreux il est vrai, puissent s’écarter à ce point de leur devoir de vérité et de vérification des informations dispensées aux lecteurs, au mépris de toute déontologie, dans le seul dessein de servir des intérêts particuliers » conclue le sénateur.

