Militaires agressés par des migrants à Naples(VIDEO)

Une vidéo sur laquelle on peut voir un groupe de migrants prendre à partie des soldats à Naples a été vue plusieurs centaines de milliers de fois. Relayé par la presse, l’incident a poussé le maire de Naples à réagir.

Une vidéo tournée depuis un balcon du quartier Vasco à Naples, proche de la gare centrale, a été publiée sur une page Facebook, où les riverains excédés ont l’habitude de partager images et témoignages de la dégradation de la qualité de vie dans les rues de leur ville. On y voit des migrants, prendre à partie un groupe de militaires en uniforme. La vidéo, visionnée plus de 400 000 fois, a été largement relayée sur les réseaux sociaux et par la presse nationale.

De son côté, l’association antiraciste Rete antirazzista a condamné l’agitation suscitée par la diffusion de la vidéo. «Elle a été coupée : le migrant avait été frappé !», assure-t-elle. «Ne le frappez pas!», crie certes l’un des hommes attaquant les soldats – mais aucun coup n’est porté à l’homme à terre au cours des secondes qui précèdent l’arrivée de la dizaine de supposés migrants. La Repubblica décrit en outre les premières secondes de la vidéo comme étant «sans violence».