Mois Sans Tabac : La Réunion compte 152 000 fumeurs quotidiens

De nombreux établissements de santé, de professionnels de santé et d’associations se sont mobilisés pour informer, accompagner et soutenir les participants.

La deuxième édition, qui se tiendra du 1er au 30 novembre 2017, renforce la dimension collective de l’événement, avec notamment la création de groupes thématiques et géographiques. Une nouvelle occasion pour les Réunionnais(e)s d’arrêter de fumer « ensemble et en équipe ».

Pour mieux les accompagner dans leur démarche d’arrêt, Moi(s) sans tabac renforce cette année sa dimension collective en créant des équipes thématiques ou géographiques, conçues comme des forums de discussion et animés par Santé publique France.

Dès leur inscription sur le site Internet www.tabac-info-service.fr, les participants pourront rejoindre une des 16 équipes thématiques définissant avec humour les habitudes de vie (fêtard ou pantouflard…), les aides à l’arrêt utilisées (patch, coach…) ou choisir leur équipe régionale. Il leur sera également possible de créer et d’animer leur propre groupe en famille, entre amis ou au sein d’une entreprise…

En octobre, l’ARS Océan Indien, avec le soutien de SAOME (Santé Addictions Outre-Mer), met en place des actions pour sensibiliser les fumeurs à l’arrêt du tabac, les inciter à s’inscrire sur le site Internet www.tabac-info-service.fr, et les aider à préparer leur arrêt.

En novembre, en parallèle de la communication nationale, l’ARS Océan Indien et ses partenaires déploient un dispositif de soutien à travers des manifestations individuelles ou collectives ; le réseau des caisses d’Assurance Maladie s’est fortement mobilisé pour financer des actions d’accompagnement au sevrage tabagique en direction des publics les plus vulnérables. L’objectif est de soutenir tous les participants à l’opération, de leur prodiguer conseils et encouragements et de les accompagner jusqu’au succès.

TEMPS FORT DE MOBILISATION A LA REUNION

− Mardi 17 octobre de 9h00 à 16h00 :

Journée portes ouvertes au Centre de Soins et d’Accompagnement en Prévention de l’Addictologie (CSAPA) de Saint-Pierre

− Vendredi 27 octobre de 9h00 à 16h00 :

Stand de prévention au Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé (SUMPPS) à Saint-Denis (Moufia), dans le cadre de la journée “La fête sans la défaite”

Au total, 51 partenaires sont mobilisés à La Réunion pour 65 actions, afin de relayer le message et accompagner les fumeurs à l’arrêt du tabac.