Mr Bricolage attaqué en justice pour le travail du dimanche

La Fédération C.G.T.R. Commerces, Distribution et Services a décidé d’assigner la SOREBRIC, groupe gérant les enseignes M.BRICOLAGE à la Réunion, au tribunal de grande instance de Saint Denis pour non-respect du repos dominical.

Selon Georges Caro, Secrétaire Général CGTR Commerces et Services, « force est de constater que les enseignes M.BRICOLAGE sur l’ile sont, soit ouvert le dimanche matin pour Ste Clotilde et St Paul, soit ouvert le dimanche toute la journée pour Ste Suzanne et St Pierre, et cela au mépris des accords régionaux relatif au repos dominical signés en 1966 ».

En conséquence, la Fédération CGTR Commerce et Services ne peut se résoudre à laisser ces magasins ouvrir le dimanche.

La CGTR Commerce et Services demeure fermement opposée à la banalisation du travail dominical et à la Loi Macron.

Il faut que le dimanche soit et reste consacré à la vie de famille, à l’activité culturelle, au sport et à la vie associative, concluait hier Georges CARO en déposant l’assignation judiciaire. Le dernier des magasins du groupe a été ouvert dans l’espace de Carrefour Ste Suzanne en mars 2016. Le magasin totalise une surface de 6 000 m². Le groupe Bernard Hayot possède 9 magasins Mr.Bricolage à La Réunion, en Guadeloupe et à la Martinique.