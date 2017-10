Nassimah Dindar à propos de Didier Robert et du JIR : « Ce complot j’essaie de me l’expliquer »

Dans l’affaire l’opposant au Journal de l’Ile, Nassimah Dindar , sénatrice et président du département, s’est confiée hier à Radio Free Dom. Dans un rapide entretien accordé à Charles Luylier, Nassimah Dindar évoque un « complot » dont elle fait l’objet, et quelle « essaierait » de s’expliquer.

Elle ne comprend pas cet acharnement du Journal de l’Ile de parler de la maison qu’elle a construit dans le Bas de de la Rivière sur l’emplacement de la Maison Drouhet, et de mettre en cause le financement, les constructeurs, et même le promoteur immobilier qui lui a vendu cette parcelle. Le JIR précisant par ailleurs que ce dossier était suffisamment étayé pour attirer l’attention du PNF, le Parquet National Financier.

Nassimah Dindar se dit touchée, blessée : « on veut m’humilier, je suis fière de la personne que je suis. ». Et à la question de l’implication potentielle de Didier Robert dans cette affaire, Nassimah Dindar répond qu’elle lui a posé directement la question, dans ce document sonore :