Netflix confirme la fin de House of Cards suite aux accusations à l’encontre de Kevin Spacey

La première grande série originale de Netflix, « House of Cards », c’est fini.

Netflix a confirmé à Business Insider que la sixième saison du drame politique sera la dernière. La saison sera diffusée en 2018.

La série met en vedette Kevin Spacey et Robin Wright. La série avait débuté sur Netflix en 2013 et avait la faveur de la critique, et a été bien accueilli par les téléspectateurs. La série a également obtenu des nominations et des victoires aux Emmys et aux Golden Globes, y compris des victoires pour la performance effrayante de kevin Spacey. La série est souvent crédité d’établir la capacité de Netflix à produire des drames de prestige.

La fin de la série n’a apparemment rien à voir avec kevin Spacey, puisque la décision était en cours depuis l’été, selon The Hollywood Reporter . Mais l’annonce intervient un jour après que Kevin Spacey ait été accusé d’ avoir agressé sexuellement l’acteur Anthony Rapp en 1986 , alors que Anthony Rapp avait 14 ans. Suite à l’accusation, Kevin Spacey a écrit des excuses qu’il a posté sur Twitter, dans lesquelles il a déclaré être gay, et a déclaré qu’il ne « se souvenait pas de la rencontre », mais que si cela se produisait, « cela aurait été profondément inapproprié. »

Les excuses de Kevin Spacey ont suscité de nombreuses critiques , en particulier parmi la communauté LGBTQ.

Netflix a fait la déclaration suivante lundi au sujet de l’accusation contre Spacey:

« Media Rights Capital et Netflix sont profondément troublés par les nouvelles d’hier soir concernant Kevin Spacey. En réponse aux révélations de la nuit dernière, les dirigeants de nos deux sociétés sont arrivés à Baltimore cet après-midi pour rencontrer nos acteurs et notre équipe afin de s’assurer qu’ils continuent à se sentir en sécurité et soutenus. Comme prévu, Kevin Spacey ne travaille pas sur le plateau pour le moment. »

Le créateur de « House of Cards » et ancien showrunner, Beau Willimon, a qualifié l’accusation de « profondément troublant » contre Spacey et a déclaré qu’il n’avait pas eu connaissance de comportements inappropriés pendant ses quatre saisons de travail sur le spectacle.

« House of Cards » est actuellement en production sur la sixième et dernière saison sera diffusée en 2018, avec 13 épisodes.