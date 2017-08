Nice: Un Boeing survole la ville à basse altitude

Selon une information de Nice-Matin, ce lundi, un Boeing 737 de la compagnie Air Algérie a survolé Nice à basse altitude. Un survol anormal, et interdit, qui n’a pas manqué d’alerter la population locale et les nombreux touristes présents au moment des faits.

La direction générale de l’aviation civile a affirmé au quotidien régional azuréen qu’une enquête allait être ouverte pour faire toute la lumière sur cette histoire insolite. Pour rappel, l’année dernière, un avion de la Turkish Airlines avait raté son approche et remis les gaz au-dessus de la ville, à près de 200 mètres d’altitude

