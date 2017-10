Nouvel incident sur un A380, le vol MH-3 de Malaysia Airlines a perdu une roue.

Un Airbus A380-800 de la compagnie Malaysia Airlines, le vol MH-3 de Londres Heathrow à Kuala Lumpur, en Malaisie, a remarqué une roue avant manquante après le chargement à kuala lumpur le 14 octobre 2017.

Selon le journal AvHerald , l’équipage a remarqué du feu derrière la roue avant par l’intermédiaire de leur caméra manoeuvre, ils ont arrêté l’avion et l’ont fait remorquer au hangar.

Toujours selon AvHerald, on a appris plus tard que « le roulement de roue du train gauche a cassé et a surchauffé le coupant par du côté gauche de l’axe de roue. »

On se souvient du moteur de l’A380 d’Air France le 30 septembre.

Deux semaines après l’incident du vol AF066, l’agence américaine de l’aviation civile (FAA) vient d’ordonner aux compagnies aériennes d’effectuer une inspection visuelle des moteurs GP7200 d’Engine Alliance et de remplacer le cône de soufflante s’il présente un défaut. Plus de 140 appareils dans le monde en sont équipés.