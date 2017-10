Nouvelle alerte aux tempêtes tropicales pour Cuba, Bahamas

Des alertes tempêtes tropicales ont été émis pour l’ouest de Cuba et le nord-ouest des Bahamas.

Hier soir, ce qui est potentiellement un cyclone tropical 18 était à environ 670 km de La Havane, Cuba avec des vents soutenus maximum de 65 km/h.

Le système devrait évoluer vers une tempête tropicale ce samedi.

Le gouverneur Rick Scott demande aux familles du sud de la Floride de surveiller la météo et de rester vigilant.

«Bien que ce ne soit pas actuellement une tempête développée, nous savons à quelle vitesse la météo peut changer et à quel point il est important que chaque famille soit préparée. Les familles du sud de la Floride devraient prêter attention aux mises à jour météorologiques locales et être à l’affût des fortes pluies et inondations tout au long de la fin de semaine », a déclaré le gouverneur Scott. Et il a aussi déclaré qu’ils sont prêts à réagir à tout impact potentiel.

Les vents de force tempête tropicale s’étendent jusqu’à 130 km, principalement au sud du centre.

Un mouvement vers le nord plus rapide devrait commencer ce soir, suivi d’un mouvement plus rapide vers le nord-est samedi et dimanche. Sur la trajectoire prévue, le système se déplacera dans l’ouest de Cuba samedi soir et traversera le nord-ouest des Bahamas samedi soir et dimanche matin.

Le système a le potentiel de produire les totaux pluviométriques suivants:

Honduras Nord: 8 cm supplémentaires jusqu’à vendredi soir.

Îles Caïmans, ouest et centre de Cuba et nord-ouest des

Bahamas: 20 cm avec un total maximum de 25 cm.

Ces quantités de pluie peuvent produire des crues éclair et des coulées de boue potentiellement mortelles.

Floride du Sud incluant les Florida Keys: 12 cm, maximum isolé de 20 cm possible.

La saison des ouragans se termine le 30 novembre dans le bassin atlantique.