NRL / Carrières de Bellevue : réunion publique ce soir de la GTOI

Le rendez vous est fixé à l’espace Tamarun de la Saline les Bains à 17H30 à l’initiative du groupement de la NRL (Nouvelle Route du Littoral et de la GTOI, GRands Travaux Océan Indien). Il s’agit d’une réunion publique , réclamée par la mairie de St Paul, pour une plus grande transparence, un dialogue avec les riverains concernés, et où seront évoqués les futurs contours de la carrière de Bellevue, devant servir au chantier de la NRL. Et si la mairie de St Paul insiste pour cette réunion, c’est parce que l’équipe de Joseph Sinimalé est d’accord avec ce projet de carrière, et avait même acheté ce terrain, pour le revendre à la Région dans la foulée, révèle le Quotidien de la Réunion dans son édition du 11/10/2017.

Cette carrière devrait s’établir sur un terrain situé entre la Saline les Bains et Trois Bassins, qui bénéficie d’une autorisation d’exploitation délivrée en juillet 2017 par la DEAL pour un gisement potentiel de 1,2 millionde tonnes. Les forages pourraient aller jusqu’à 20 metres de profondeur pour aller chercher 124 000 tonnes de roches massives (supérieures à 1 tonne). Si tout va bien, la GTOI, exploitant du site, pourrait démarrer ses extractions dès 2018 pour une durée de trois ans.

Des désagréments seront évidemment au menu durant ces trois années, comme des tirs de mine, le passage des camions. D’ores et déjà , un collectif s’est constitué « Détrui pas nout’Bellevue », avec une pétition qui a circulé et qui a recueilli en 2015 800 signatures.

Prochaine étape après cette réunion publique : l’enquête publique, qui elle, devrait avoir lieu en fin d’année.