NRL : le groupement VINCI/Bouygues attaque la Région

Lors de la dernière Commission permanente, les élus étaient appelés à autoriser le Président à défendre la collectivité dans le cadre d’une affaire opposant le groupement de la Nouvelle Route du Littoral contre la Région Réunion.

Dans cette affaire, explique l’élue de l’opposition Karine Nabenesa, le groupement réclame à la Région plus de 4 millions d’euros notamment à cause « d’un remboursement des dépenses qu’il a engagées du fait du retard dans la mise à disposition d’une zone de 11 hectares située dans la zone arrière du port ZAP EST en vue de l’implantation des bureaux et des installations de chantier ».

Interrogée par Karine Nabénésa sur les faits reprochés, la Région a indiqué que cette zone devait servir à l’entreprise en charge de la construction du Viaduc de la NRL. Selon la Région, l’entreprise reproche à la collectivité de ne pas avoir totalement mis à disposition cette zone de 11 hectares libérée que partiellement. L’entreprise attaque également au motif d’« imprécision » dans le contrat.

L’opposante a souligné que les improvisations de la Région sur ce chantier coûtaient décidément très cher aux contribuables réunionnais : voilà qu’après les carrières, viennent poindre des recours à 4 millions d’euros .