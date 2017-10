On a retrouvé le 777 d’Air Austral F-OLRA Marcel Goulette, devenu Jet de Luxe.

Crystal Skye : un 777 de très grand luxe était en escale à Tahiti mais nous l’avons déjà vu dans le ciel de la Réunion…

P4-XTL est un Boeing 777-200LR un peu particulier. Il est aménagé pour seulement 88 passagers, avec 88 sièges-lits bien sur, mais aussi un espace salon de grand luxe. Cet avion est opéré par Comlux Aviation pour le compte du croisiériste Crystal Cruises. Il a effectué le 4 octobre 2017 pour son voyage inaugural, au départ de Hong Kong et après un arrêt de 3 jours à Fiji. Le tarif annoncé pour ce voyage était à partir de 18 000 $(15 226€), ce qui n’a pas empêché le voyage d’être « sold out »(complet) avant son départ.

Cet avion a une histoire particulière qui le relie à l’outre mer français, puisqu’il s’agit à l’origine de F-OLRA, le 777 29M(LR)d’Air Austral, mis en service en 2011 et revendu par notre compagnie péi en 2015.

Crystal Skye est le nom donné à ce Boeing 777-200LR immatriculé P4-XTL par Comlux Aviation Crystal Cruises compagnie spécialisée dans les croisières maritimes qui se diversifie dans les voyages aériens de très grand luxe.

Cet avion est un 777-200LR, un des avions ayant le plus grand rayon d’action au monde, capable de voler pendant plus de 19 heures ! Il a maintenant été luxueusement réaménagé pour seulement 88 passagers qui bénéficient de sièges-lits, mais aussi d’un salon avec bar et salle à manger, ainsi que de salles de bain.

Il a effectué début octobre 2017 son voyage inaugural au départ de Hong Kong, à destination de Fiji tout d’abord où il est resté 3 jours puis il est arrive à Tahiti le mercredi 4 octobre dans l’après midi, avant de repartir vers Hong Kong le samedi 7 octobre 2017. Qui sait peut-être un jour, le reverrons-nous sous ses nouvelles couleurs à la Réunion.

©AviationGeeksTahiti