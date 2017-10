On se moque de lui à l’Assemblée, JH Ratenon voit rouge

C’est dans une tribune envoyée à la presse que le député Jean Hugues Ratenon réclame des sanctions vis à vis d’un de ses homologues à l’Assemblée Nationale: Olivier Véran. Ce dernier n’a pas hésité à entonner la chansonnette quand le réunionnais a pris la parole la semaine dernière sur le financement de la sécurité sociale.

« Fidèle à ces propos dans « Libération » en septembre : » Il faut pilonner le bourrin Mélenchon, le remettre à sa place «, Olivier Véran, s’en est pris à Jean-Hugues Ratenon, député France Insoumise, écrit Jean Hugues Ratenon. Le député de l’Isère et rapporteur du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) se permet de chanter : »Ratenon s’en va-t’en guerre » pendant la prise de parole du député de La Réunion, pour défendre un amendement. Cet affront envers un représentant du peuple montre encore une fois le mépris de la caste qui se veut dominante. Les insoumis de La Réunion, solidaires de leur député Jean-Hugues Ratenon le soutiennent et demandent comme il le fait dans le courrier ci-dessous que le président de l’Assemblée Nationale, François de Rugy prenne ses responsabilités et sanctionne Olivier Véran pour son inadmissible comportement ! Respekt ali, Respekt anou ; nou lé pas plus nou lé pa rien ! »explique le député de la 5eme circonscription, au nom des Insoumis de La Réunion