Opération replantation pour les pontes de tortues marines

Plus de 50 volontaires ont participé à la première opération de collecte de graine et de plantation des espèces littorales indigènes, en vue de la restauration des plages. Dans le cadre de la mesure compensatoire MCM03 de la nouvelle route du littoral, 5 hectares de plage seront replantés en espèces indigènes.

Cette replantation qui recrée des paysages littoraux disparus de La Réunion, vise à favoriser les pontes de tortues marines en créant un écran végétal entre la plage et les nuisances sonores et lumineuses. Et les odeurs générées par les plantes créent une « plume olfactive » en mer que les tortues utilisent pour identifier et rejoindre les plages favorables à la ponte.

C’est ce que Kelonia a expliqué sur le site pilote de restauration à St Leu, avant que les volontaires ne se mettent à la collecte des graines.

Au cours de cette matinée un stock important de graine a pu être collecté et

– 64 boutures de Mova

– 21 pots de semis de latanier

– 75 pots de semis de veloutier

– 106 pots de semis de porcher

ont été produits, qui pourront être replantés lors de la prochaine saison des pluies sur les plages sélectionnées.