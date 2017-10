Opération séduction pour le Boeuf Péi ce week end à St Pierre

Ce week-end, le centre d’élevage de Mon Caprice ouvre ses portes au public. Une initiative de la SICA REVIA et des éleveurs de Bœuf Pays pour aller à la rencontre des consommateurs et faire connaitre la filière bovine locale. À cette occasion la SICA REVIA s’est mobilisée pour créer l’événement et accueillir les visiteurs. Ce week-end, le centre d’élevage de Mon Caprice ouvre ses portes au public. Une initiative de la SICA REVIA et des éleveurs de Bœuf Pays pour aller à la rencontre des consommateurs et faire connaitre la filière bovine locale. À cette occasion la SICA REVIA s’est mobilisée pour créer l’événement et accueillir les visiteurs.

PROGRAMME :-

Visite du centre d’élevage de mon caprice

– Présentation de la filière Bœuf Pays avec les techniciens d’élevage

– Exposition des plus beaux animaux

– Animations : jeux gonflables, jeux lontan…

– Un espace de restauration péi

Pour passer un agréable moment en famille, rendez-vous au centre d’élevage de Mon Caprice les 21 et 22 octobre de 9h à 18h à St-Pierre ! Sortie Ligne des Bambous sur la route RN3. L’entrée est gratuite.