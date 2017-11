Orientations budgétaires : l’opposition torpille la gestion de Didier Robert

Très longs débats, hier, à la pyramide inversée sur les orientations budgétaires. Si les « OB », selon la loi, ne donnent jamais lieu à un vote, son examen par l’assemblée est l’occasion pour les élus d’exposer leur point de vue sur tous les domaines de compétences de la collectivité. Sur les « OB », on débat, sur le budget, on vote. Et ce budget viendra en séance avant la fin de cette année. Les orientations budgétaires sont en quelque sorte l’entrée en matière, la mise en bouche, de ce budget 2018 à venir.

Avant de laisser la parole aux élus, le président Didier Robert a donc profité de l’examen des « OB » pour fixer le cadre général. « En 2018, malgré les contraintes de l’Etat, nous serons délibérément dans une logique de continuité. Grâce à la situation financière saine et stable de la Région, nous poursuivrons notre politique en soutenant l’économie et en maintenant nos efforts en faveur de la continuité territoriale et des autres dispositifs de la Région dans l’intérêt des Réunionnaises et des Réunionnais ».

Rappelons qu’au plan national, l’Etat va diminuer non seulement la fraction TVA versée aux régions une partie de la dotation de 450 millions d’euros affectée dans le cadre du transfert de la compétence économique. L’Etat va exiger par ailleurs une baisse des dépenses des collectivités territoriales en limitant notamment à 1,2% par an la progression des dépenses de fonctionnement. A cela s’ajoutera le respect d’un ratio de gestion imposé à savoir la capacité dynamique de désendettement qui, pour les régions, est fixé entre 8 et 10 années sous peine d’application d’un mécanisme de correction par l’Etat et de saisine de la Chambre régionale des comptes. Bref, tout cela pour dire que les collectivités vont devoir se serrer la ceinture.

Raison pour laquelle, tant la CCEE (Conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement) que le CESER (Conseil économique social et environnemental) de la Région s’inquiètent des incidences de ces contraintes gouvernementales sur le projet de budget régional, qui devra baisser ses dépenses aussi bien en investissement qu’en fonctionnement. Sans compter que ses recettes seront moindres. Malgré l’optimisme affiché par le président Didier Robert, le CESER s’interroge sérieusement quant à la capacité de la collectivité régionale à mener à bien l’ensemble de ses interventions. « Il s’en suivra obligatoirement, en matière budgétaire, un décalage entre les intentions politiques exprimées à travers les OB et les moyens financiers disponibles réellement.

Pour l’opposition régionale, « Didier Robert gaspille l’argent public ». Karine Nabenesa pour le groupe « La Réunion en marche » a ouvert le bal des critiques : « Monsieur le président, quand je constate le gaspillage permanent réalisé par la Région, je me dis heureusement que nous avons un Président de la République qui souhaite remettre un peu d’ordre dans vos dépenses somptueuses. Si la Région Réunion se retrouve aujourd’hui dans cette situation et avec ces incertitudes, elle porte aussi une part non négligeable de responsabilité. L’Etat ne peut pas être le bouc émissaires, et les contribuables, les vaches à lait d’une gestion hasardeuse et irresponsable, telle que menée depuis 2010 ».

La conseillère régionale du LPA a « l’impression » que Didier Robert et la majorité sont « entrain de préparer ni plus ni moins une augmentation des taxes régionales dans les mois ou les années à venir. Je m’oppose aux évolutions fiscales à la hausse tant que la Région n’aura pas d’abord fait la démonstration aux contribuables qu’elle fait des efforts pour gaspiller moins, pour gérer mieux l’argent public et qu’elle travaille véritablement pour l’avenir de la Réunion et des Réunionnais. Pour l’heure, pendant que vous vous inquiétez de vos recettes, je m’inquiète de vos dépenses »

Toujours selon Karine Nabenesa, Didier Robert « n’entend pas changer de cap ou se ressaisir. Ce n’est même plus crier au feu après avoir joué avec les allumettes mais crier en regardant la maison qui brûle tout en y jetant des Jerrican d’essence ».

Joé Bédier (PLR) du groupe « Le Rassemblement », a quant à lui fustigé l’augmentation des effectifs à la Région. « A la lecture du rapport d’orientation, la libre administration des collectivités locales serait même en cause. Permettez-moi d’en douter quand on constate qu’en deux ans, vous avez augmenté les effectifs – hors emplois aidés et apprentis – de 500 agents, soit plus de 20%. Voilà une grande liberté et en même temps une contrainte que vous vous donnez vous même, et permettez-moi de douter que cette évolution hors norme corresponde aux nécessités de fonctionnement des services ».

« Didier Robert, tel un joueur de poker qui a bluffé… »

A son tour, Huguette Bello, la présidente de PLR, a torpillé la gestion de Didier Robert. « L’année budgétaire qui se prépare va marquer un vrai tournant dans les finances régionales. Les masques tombent, la réalité budgétaire vous rattrape. Tel un joueur de poker qui a bluffé, vous avez engagé la Région dans gouffre sans nom, dont la réalité éclate aujourd’hui au grand jour ».

Et Huguette Bello d’ajouter : « le rapport des Orientations Budgétaires (OB) que vous nous avez transmis indique clairement que l’endettement de la Région a atteint des proportions dangereuses pour la stabilité des finances régionales. Le niveau de 825 M€ sera atteint en 2017. Il était de 567 M€ en 2016 soit +45 %. Cette augmentation importante de l’encours de la dette est la conséquence directe de la montée en charge des dépenses de la Route du Littoral. Ce montant de dette amène, selon vous, la Région à une capacité de désendettement de 8,5 années.

Cependant, l’audit « Pilotage stratégique de l’encours de la dette » transmis à la Région en mars 2017 par le cabinet FCL, indique que la durée moyenne de l’encours de dette de la Région est de 14,3 ans. Les conséquences de ces dérapages budgétaires font trembler la situation financière de la collectivité. En effet, dans les contrats de prêts signés avec la Banque Européenne d’Investissement, une clause précise qu’il « est nécessaire de procéder à des mesures correctrices dès que la capacité de désendettement dépasse 8 ans. Entre 8 et 12 ans, la Banque se réserve le droit de renégocier les termes du contrat, voir d’y mettre fin en dernier ressort ».

Tout comme Joé Bédier avant elle, Mme Bello a également attaqué le président Robert sur l’effectif de sa collectivité : « les charges de fonctionnement de la collectivité ont explosé durant la période passant de 360 M€ en 2012 à 403 M€ en 2016, soit une augmentation de plus de 12 %. Depuis 2010, les dépenses liées à la masse salariale n’ont cessé d’augmenter. Au 31 août 2016 l’effectif de la Région tous agents confondus était de 2752 personnes. Au 31 août 2017 ce même effectif est de 3010 agents, soit une augmentation de 258 personnes (+9,4 %). La Région embauche en moyenne une personne par journée ouvrée depuis quelques années.

Ainsi, la masse salariale passera de 135 M€ en 2016 à 144 M€ (en projection) pour 2017, soit une augmentation de 6,2 %. Il est à noter que le budget 2017 avait prévu une enveloppe de 137 M€ pour les dépenses du personnel, cette enveloppe sera largement dépassée de +9M€. La sincérité même du budget 2017 est aujourd’hui remise en question.

En dépit de cela, vous présentez toujours un budget extensif, avec un accroissement prévu des charges de fonctionnement et notamment du personnel. Il est vrai que vous avez dans votre cabinet, dans les antennes de la Région qui se sont multipliées, dans des organismes divers, des anciens élus et des partisans qui font votre communication et militent pour vous. Un organe de presse a chiffré les membres de votre cabinet, sans être démenti, à plus 166 ! Qu’en est-il de cette réalité ? » s’est-elle interrogée.

Huguette Bello a par ailleurs pointé la dégradation financière de la Région : « pour essayer de colmater les brèches, vous procédez massivement à la vente de biens, notamment fonciers, de la collectivité, à des particuliers ou à des organismes divers. Tout çà pour continuer à vivre largement au-dessus de vos moyens. Vous vendez les « bijoux de famille ». Vous êtes déjà dans la situation de quelqu’un qui vend ses meubles pour pouvoir payer son loyer : une telle situation ne pourra durer. Dans la présentation de vos OB, vous cherchez à détourner l’attention des élus en arguant d’une conjoncture difficile alors qu’en même temps vous rappelez que l’OCDE prévoit une croissance mondiale de 3,5% pour 2018 et que les taux des emprunts sur le marché monétaire restent extrêmement bas (pour les bon payeurs).

Vous tirez des sonnettes d’alarme et vous vous défaussez sur les autres pour masquer la dégradation tendancielle des finances de la Région. Ces orientations budgétaires ne font pas l’objet de vote. Elles ne nous disent cependant rien de bon, montrent une obstination qui forcerait l’admiration si ce n’était pas dans l’erreur ».

Calmement, Didier Robert a répondu : « depuis 7 ans, j’entends les mêmes discours de la part de l’opposition, qui passe son temps à travestir les chiffres. Mais arrêtez d’avoir peur. Les élus sont là pour agir. Nous ne sommes pas là pour nous contenter d’une épargne brute. Le Compte administratif de 2016 a dégagé 94 millions d’euros d’épargne brute. Notre capacité de désendettement est de 8,7 années. Notre budget est certes contraint, mais il reste sous maîtrise. Le rapport de la Cour des comptes est clair : notre situation financière est saine. Si elle ne l’était pas, jamais nous n’aurions pu mobiliser autant d’emprunts ».

Concernant les critiques sur l’augmentation des effectifs à la Région, Didier Robert a répondu : « oui, il y a une augmentation des effectifs qui est due à une augmentation de nos compétences : lycées, routes, transports, gestion des déchets… »

Par rapport aux contraintes gouvernementales, le président de Région a promis que « des arbitrages vont être faits sur le fonctionnement : véhicules, téléphonie, volume de locations… Non Mme Bello, la Région ne vend pas ses bijoux de famille ».

Enfin, à l’heure où le Président de la République se dit pour la suppression de l’amendement Virapoullé et se prononce en faveur de toute adaptation ou évolution possible, Didier Robert a clairement rejeté l’idée d’une Assemblée unique. Il préfère un Département et une Région sur le territoire de la Réunion « pour une représentation la plus sincère possible du corps électoral ». Exemples à l’appui, il a démontré que l’Assemblée unique aux Antilles n’a rien apporté. « Le PIB de La Réunion est de 18, 2 milliards d’euros contre 8 milliards en Guadeloupe, plus de 8 milliards en Martinique et 4 milliards en Guyane. A La Réunion, le taux de croissance est de 3,2% contre – 0,3% en Guadeloupe, -1,1% en Martinique et +2% en Guyane. Notre taux de chômage est de 22,4% contre 23,8% en Guadeloupe, 17,6% en Martinique et 23,3% en Guyane ». Didier Robert a estimé que « l’ouverture d’un débat institutionnel serait une perte de temps et d’énergie ». Il est favorable, comme Jean-Paul Virapoullé, au principe d’une loi organique pour une adaptation législative qu’il se dit prêt à défendre auprès du Président de la République et du Premier ministre.

Y.M.

([email protected])