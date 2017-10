Paralysé à 80%, il ne trouve pas de maison à louer !

Depuis 2013, suite à un accident de Body Surf, David est tétraplégique. Le trentenaire est paralysé a 80% et se déplace en fauteuil roulant.

Une vie compliquée à laquelle s’ajoute de grosses difficultés pour trouver un logement en raison de son handicap.

David ne transpire plus et ne peut pas réguler sa température corporelle. Il lui faut une maison dans les hauteurs. La où le climat est plus frais.

A priori, la recherche est facile, mais en pratique, c’est un véritable parcours du combattant. Les agences, selon David ne jouent pas le jeu.

Pourtant, le temps presse, car le logement qu’il occupe actuellement doit être libéré dans 2 mois.

David cherche une maison dans les hauteurs de l’ouest, à 400 mètres d’altitude minimum. Vous pouvez le joindre au 07 87 42 52 31.