Paris: de l’acide jeté dans la rue par un ado

Mercredi vers 21 heures, 3 bouteilles en plastique de 1,5 litre contenant de l’acide ont été jetées par la fenêtre d’un immeuble. C’est un adolescent de 14 ans qui a lancé ces « bombes artisanales » de sa chambre. Il visait la terrasse d’une brasserie, à l’angle de la place de l’Etoile (16e arrondissement de Paris) et de l’avenue de la Grande-Armée, selon les informations du Parisien.

L’impact des bouteilles sur le sol a produit une forte détonation ainsi que des projections de liquide. Il n’y a eu aucun blessé. La police s’est rendue sur place et a confirmé qu’il s’agissait d’acide.

Les témoins ont fourni un indice aux policiers : ils ont repéré un adolescent en train de jeter les bouteilles. Un dispositif de surveillance a été mis en place. Un peu plus tard, les forces de l’ordre l’ont repéré en train de quitter son immeuble, accompagné de son père. Le jeune garçon de 14 ans a été placé en garde à vue. Il a avoué avoir jeté les engins explosifs qu’il a « appris à confectionner sur Internet ».