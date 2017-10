Partagez vos expressions créoles favorites et gagnez vos places pour le concert de Christine Salem

Christine Salem est l’une des voix les plus reconnues du maloya. Un timbre inimitable et un sens profond de la mélodie portent ses chansons et son univers musical où le passé côtoie le présent.

Sur son dernier et sixième album, elle mêle les racines malgaches ou comoriennes de sa culture avec les rythmes et les mélodies de la musique pop. Le résultat de cette expérimentation surprend et fascine. Christine Salem se dévoile comme une chanteuse différente à la fois enracinée et libre, aussi intérieure que généreuse, résolument ouverte et audacieuse. Nourrie de ses concerts aux quatre coins du monde, Christine Salem chante de toute son âme avec la sérénité de celle qui s’en est allé et revient à bon port… pour mieux repartir. Un concert chaudement recommandé !

Le vendredi 27 octobre à 20h00 au Théâtre Luc Donat du Tampon

Pour remporter votre place, le principe est simple.

Laissez un commentaire sur le site FREEDOM.FR avec une expression créole rigolote, insolite, originale avec vos noms et prénoms.

Un tirage au sort sera effectué jeudi 26 octobre parmi vos réponses.