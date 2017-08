Pas d’alcool à Ti’ PICNIC Orange-Exo FM à Saint-André

Dimanche 13 août 2017 de 9h à 17h, aura lieu la manifestation Ti’ PICNIC au Parc du Colosse de Saint-André, l’année dernière cette manifestation a réunit plus de 20 000 personnes pour un pique nique géant et une animation musicale assurée l’après midi par nos confrères de Exo FM et les artistes locaux.

Afin d’assurer le bon déroulement de la manifestation, et de préserver la sécurité des citoyens, Jean-Paul Virapoullé, Maire de Saint-André a pris un arrêté afin d’interdire la vente, le transport et la consommation de boissons alcoolisées des groupes 3, 4 et 5 soit vins, bières, rhums, whisky et autres alcools forts dans le périmètre et dans un rayon de 200 mètres au Parc du Colosse de 6h à 19h. Néanmoins, une exception est faîte pour les débits de boissons titulaires de la petite ou de la licence restaurant qui peuvent vendre et proposer une consommation sur place des boissons alcoolisées accompagnées de nourriture de 11h à 13h et à partir de 19h. L’objectif de cette mesure est ici de préserver la tranquillité, la salubrité, l’ordre et la sécurité publics et de prévenir les accidents de la route. Pour rappel, Christine Geoffroy Sous-préfète de Saint-Benoît en charge de la sécurité routière, a identifié l’alcool comme premier risque d’accidents de la route et a souligné que la majorité de ces mêmes accidents avaient lieu le week-end.

Action de sensibilisation sur le terrain

Une action de sensibilisation aux dangers de l’alcool sera menée par la cellule prévention routière de la police municipale. 4 personnes seront mobilisées de 9h à 12h au Parc du Colosse pour un rappel de la réglementation, une distribution d’éthylotest et la mise en place d’un parcours avec les lunettes d’alcoolémie. Une sensibilisation au port du casque à vélo sera aussi proposée. La Ville de Saint-André se mobilise pour que les citoyens adoptent une attitude responsable et que des accidents puissent être évités pendant et après la manifestation.