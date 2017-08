Le joueur de l’Olympique de Marseille et international français Dimitri Payet a été victime d’un cambriolage, dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 août. Tandis qu’il dormait chez lui, des malfaiteurs ont fait irruption à son domicile et sont repartis avec deux coffrets de bijoux, d’une valeur estimée à 110 000 euros, a déclaré au Monde une source policière.

Le joueur ne s’est aperçu du larcin que le lendemain matin. Selon cette même source, la porte de son domicile était fermée, mais non verrouillée, ce qui a permis aux cambrioleurs d’agir en toute discrétion. Le système de vidéosurveillance n’avait en outre pas été enclenché, a précisé cette source.

Le joueur, qui compte 34 sélections en équipe de France, avec laquelle il a atteint la finale de l’Euro 2016, entame sa deuxième saison dans les rangs de l’OM, qu’il a rejoint après un an et demi passé dans le championnat anglais. Son cambriolage s’ajoute à une impressionnante liste de joueurs du club marseillais victimes de vols ces dernières années.

Le joueur a publié sur son compte Twitter des précisions sur le cambriolage dont il a été victime : « Étant données les informations erronées qui circulent, je tiens à apporter les éléments suivants et surtout à rassurer tout le monde. Tout ce qui se dit ou est écrit sur l’incident et les montants qui ont été évoqués n’est que pure spéculation et ne reflète pas du tout la vérité. S’il est vrai qu’il y a bien eu un incident et je répète un incident, je tiens à préciser que toute ma famille et moi-même allons très bien. Le larcin est heureusement mineur et n’a traumatisé personne et c’est à mes yeux le principal. Bonne soirée à tous. »