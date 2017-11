Perdu carte bancaire

Bonjour,

j’ai perdu ma carte bancaire dans la nuit de samedi à dimanche.

On m’a dit qu’une femme l’avait retrouvé en face de la Pharmacie du Moulin à la Ravine des Cabris. C’est là que mon transport m’a déposé samedi soir.

Je laisse mon numéro de téléphone à cette personne en espérant qu’elle puisse lire cette annonce & me rappeler.

C’est le 0692092439

Si jamais quelqu’un aurait noté le numéro de cette dame ça me ferait plaisir qu’il me le transmette pour que je puisse l’appeler directement.

Merci d’avance

