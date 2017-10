Bonjour,

J’ai perdu mon chiot Béthoven aujourd’hui au alentour de la Ravine des cafres a st pierre.

Il est de couleur noir, marron et blanc.

Il a un collier rouge et un autre bleu, sa patte avant droite et blanche et il a une blessure à l’oreille gauche.

Il est très craintif.

Si vous le voyer ou lavais vue Merci de me contacter au plus vite svp.

Ville 97410 Saint Pierre Numéro de téléphone 0692119045

