Mon chien a disparu, c’est un mâle d’1 an et demis tricolore mais principalement de couleur noir et blanc,

Il s’appelle Gribouille et il porte un Collier Kaki.

Il a disparu depuis 4 jours, merci de me contacter si vous le voyez, Sérieux remerciements pour sa restitution.

Ville 97410 Saint Pierre Numéro de téléphone 0692348196

Envoyer un email