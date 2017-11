Je suis infirmière libérale et j.ai perdu ce matin mon portable Huwawei p9 . Tous mes contacts de malades suivis et dossiers médicaux sont enregistrés dessus. Merci de me contacter au 0692653278 si vous l.avez trouvé une récompense est offerte Urgent SVP.

Ville 97400 Saint Denis Numéro de téléphone 0692653278

Envoyer un email