PERDU depuis mardi 24/10 Plaine des Palmiste…Petit chien couleur marron clair et torse blanc

COLLIER ROUGE avec médaille et son nom écrit dessus ALFRED et nos n° de gsm…

petite récompense et grand remerciement si vous le retrouvez…

Merci pour votre aide

Carole 0692680259

🙁

Ville 97431 Plaine des Palmistes Numéro de téléphone 0692680259

