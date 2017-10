J’ai perdu mon porte monnaie dans le secteur du Port samedi 28 vers 23h. Il est marron foncé en cuir et contenait mes cartes bleues, permis de conduire, carte vital et carte d’identité à mon nom Florian Santos en plus de d’une carte d’identité au nom de Fanny Naura. Merci

Ville 97420 Le Port Numéro de téléphone 0692824727

Envoyer un email