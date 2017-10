Perte de chien

J’ai perdu ma chienne 1 et 3 mois à La Bretagne aujourd’hui le jeudi 19/10/17

C’est un Staffy ( staffordfire Bull terrier) couleur bringé ( noir avec des tâches marron)

Elle porte un collier rose avec un médaillon mauve en forme de cœur écrit « Molly, 0692182190, je suis pucée , ramenez moi on aime »

. Elle est adorable avec tout le monde et c’est bien là le problème.

S’il vous plaît si vous la voyez n’ayez pas peur elle ne mange que des croquettes et des prunes.

Ville 97400 Saint Denis Numéro de téléphone 0692182190

